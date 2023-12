Madame Web, Sydney Sweeney è stata davvero morsa da un ragno! Il video

Sydney Sweeney è stata morsa da un ragno: non è successo sul set di Madame Web, lo spin-off di Spider-Man targato Sony, ma è una scena di un altro film in uscita dell'attrice di Euphoria, l'atteso Anyone But You con protagonista con Glen Powell, che in un'intervista recente ha parlato della chimica sul set con Sydney Sweeney.

Sweeney, ospite del Tonight Show with Jimmy Fallon, ha condiviso la clip esclusiva di una scena di Anyone but You dove viene morsa da un ragno cacciatore: "È un ragno cacciatore ed è enorme. Riderete molto dopo aver visto il video. Allora, mi avevano detto che era stato addestrato. Non so come si addestri un dannato ragno. Non è possibile. Quindi stavamo girando e questa cosa inizia a mordermi. Ma eravamo nel bel mezzo della scena ed era previsto che gridassi. Poi il mio gridare è diventato un po' più serio" ha commentato l'attrice.

"Pensavano stessi facendo delle scelte drammatiche molto serie per una commedia romantica. Nessuno ha dato lo stop alla scena. E quindi stavo lì con un ragno che mi mordeva il braccio e sto urlando e tutti mi guardano. Glen è stato l'unica che era tipo "wow, penso che sia un po' reale la cosa".

Oltre a Anyone but You, Sweeney sarà anche in Madame Web nei panni di Spider-woman: il suo personaggio è Julia Carpenter, tratto dai fumetti di Jim Shooter e Mike Zeck. Julia ha molti poteri, tra cui manipolare le menti ma soprattutto creare una "psi-tela", una sostanza simile alla ragnatela.

Qui il trailer di Anyone but you, la nuova commedia romantica rated-r con Sydney Sweeney e Glen Powell.