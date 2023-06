Madame Web, Sydney Sweeney conferma:'Sarò Julia Carpenter nel film'

La notizia era già implicitamente confermata ma ora è arrivata la conferma anche dalla diretta interessata. Sydney Sweeney ha confermato che interpreterà Julia Carpenter in Madame Web, il prossimo film targato Sony. Si sapeva che l'attrice avrebbe interpretato una versione di Spider-Woman ma non era stato specificata quale.

Julia Carpenter è stata la seconda Spider-Woman dei fumetti Marvel dopo Jessica Drew, nonché la seconda Madame Web.

"Non potrei essere più eccitata, e non vedo l'ora di poterne parlare" ha dichiarato Sweeney.



Madame Web nei fumetti ha fatto il suo debutto in The Amazing Spider-Man, una donna cieca e paraplegica che sviluppa capacità da medium.

Nel ruolo principale del film è stata scelta Dakota Johnson come Madame Web, affiancata proprio da Sydney Sweeney insieme a Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps.



Sweeney è diventata famosa negli ultimi anni principalmente per il ruolo di Cassie Howard in Euphoria e Olivia Mossbacher nella serie The White Lotus al fianco di Jennifer Coolidge.

L'attrice ha dichiarato che le donne in Madame Web saranno toste, e il film è uno dei più attesi del listino Sony nei primi mesi del 2024.

A gennaio sono ripartite le riprese di Madame Web, in attesa di avere ulteriori notizie sul film e la sua lavorazione. La regia è stata affidata S.J. Clarkson, con la co-produzione di Lorenzo DiBonaventura.