Madame Web: Sydney Sweeney conferma l'ingresso nel cast e tagga i Marvel Studios!

Solo nella serata di ieri era arrivata la notizia dell'ingresso di Sydney Sweeney nel cast di Madame Web e oggi l'attrice ha confermato tutto ripostando la notizia sui suoi canali social, taggando perfino i Marvel Studios! L'attrice raggiungerà così la protagonista interpretata da Dakota Johnson nel film che arricchirà l'universo Marvel di Sony.

La cosa interessante è che la Sweeney abbia taggato sia Sony Pictures che i Marvel Studios, come in precedenza aveva già fatto la Johnson all'epoca del suo annuncio; che Sony e Marvel siano partner ufficiali in questo film come accade ad esempio per i film di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe? Ad oggi non è dato saperlo, così come non è ancora noto il personaggio che la Sweeney interpreterà nella pellicola. Gli ultimi rumor vorrebbero l'attrice nei panni di Gatta Nera o Gwen Stacy.

Secondo le informazioni finora riportate, alla regia ci sarà S.J. Clarkson, regista di diversi episodi di grandi serie televisive di successo come Orange Is the New Black, Succession e Dexter. La sceneggiatura è stata invece firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless, già entrambi coinvolti nella lavorazione di Morbius. Inoltre, secondo un recente report di Charles Murphy, le riprese di Madame Web inizieranno nel 2022, dopo che il film è rimasto in fase sviluppo presso Sony per diversi anni.

Deadline nell'annunciare il casting della star di Euphoria ha anche rivelato che secondo gli addetti ai lavori contattati, Madame Web è vista come la Doctor Strange dell'Universo di Spider-Man della Sony. Secondo il report, la cosa sarà giustificata a livello narrativo grazie ai famosi poteri sensoriali psichici del personaggio, che del resto è legato al Multiverso anche nei fumetti della Marvel.

Su queste pagine potete scoprire 5 film di Sydney Sweeney perfetti per conoscere meglio la carriera della giovane attrice.