Madame Web, svelato il ruolo di Sydney Sweeney? Ecco il nome del personaggio

Online è stato annunciato il ruolo che molto probabilmente interpreterà la star di The White Lotus, Sydney Sweeney, nel prossimo film Sony dello SpiderVerse, Madame Web. L'ultimo report conferma le voci che da diverse settimane circolavano intorno al ruolo di Sweeney nel film diretto da S.J. Clarkson.

Sydney Sweeney dovrebbe interpretare Julia Carpenter nel film Sony. Inizialmente si era parlato di Black Cat per Sweeney ma successivamente diversi rumor hanno indicato Julia Carpenter come personaggio azzeccato da affidare all'attrice.



Nel giro di ruoli e voci che riguardano il casting, anche Dakota Johnson sembrava un'opzione papabile per Carpenter salvo poi scoprire che la star di Cinquanta sfumature e Suspiria sarà la protagonista, Madame Web. Sul nostro sito trovate le foto dal set con Sydney Sweeney e Dakota Johnson.

Ad indicare Sweeney per il personaggio di Julia Carpenter è l'insider Jeff Sneider:"Mi è stato detto che interpreta Spider-Woman. Adesso ci sono un paio di Spider-Woman diverse, si dice che interpreterà la seconda... qualcosa come Carpenter... Penso che Sydney Sweeney sia un'ottima scelta per un ruolo importante come quello. Ovviamente è fantastica in Euphoria, sembra avere delle grandi qualità recitative, sta ricevendo consensi per il film Reality [...] Mi è stato detto, in maniera affidabile, che interpreta Spider-Woman".



Anche Emma Roberts è nel cast di Madame Web insieme ad Adam Scott, Isabel Merced, Mike Epps, Zosia Mamet e Celeste O'Connor.