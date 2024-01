Madame Web, svelata la durata dello spin-off di Spider-Man? È da record per Sony

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'ultimo spot ufficiale di Madame Web, emergono nuove preziose indiscrezioni relative alla durata del film spin-off della saga di Spider-Man con protagoniste Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

Secondo il sito web della società di biglietteria norvegese FilmWeb, infatti, Madame Web avrà una durata di 1 ora e 56 minuti: al momento è impossibile stabilire l'accuratezza di questa informazione, ma se questo minutaggio fosse quello ufficiale allora Madame Web diventerebbe il film spin-off di Spider-Man più lungo di sempre.

Non che la concorrenza sia particolarmente agguerrita, ovvio: al momento il record di questa saga, famosa proprio per titoli particolarmente breve rispetto alla media del genere dei supereroi, a brevità appartiene ancora al primo film di Venom, che dura 1 ora e 52 minuti. Tenendo da parte per il momento Madame Web (1 ora e 56 minuti), a seguire troviamo Morbius (1 ora e 44 minuti) e Venom: La furia di Carnage (1 ora e 37 minuti). In generale, insomma, Sony Pictures non si dilunga troppo con gli spin-off di Spider-Man, e i suoi film hanno in genere una durata molto inferiore rispetto agli standard dei cinecomics moderni, considerato che la media dei Marvel Studios, ad esempio, è di circa 2 ore e 10 minuti.

Per altri contenuti guardate il poster ufficiale di Madame Web: il film uscirà nelle sale italiane dal 14 febbraio.