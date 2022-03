Madame Web, la star di Euphoria Sydney Sweeney si unisce al cast del film Marvel

Sony Pictures continua ad assemblare il suo universo Marvel e arricchisce i cast dei propri film in lavorazione. Dopo le ultime aggiunte al cast di Kraven il Cacciatore arriva adesso una new entry per Madame Web, Sydney Sweeney.

Come riporta il sito Deadline, infatti, la star di Euphoria e The White Lotus reciterà al fianco di Dakota Johnson in Madame Web, sebbene non sia ancora noto in che ruolo la vedremo.

Nei fumetti, Madame Web è affetta da Miastenia Gravis, una malattia autoimmune che deriva da un malfunzionamento del sistema immunitario e affligge l'individuo che ne soffre andando a compromettere la corretta comunicazione tra i nervi e i muscoli. Per questo è costantemente connessa a un meccanismo di supporto molto simile alla tela di un ragno.

Secondo le fonti, nella pellicola scritta Matt Sazama e Burk Sharpless e diretta da S.J. Clarkson questa impossibilità di ricorrere al combattimento fisico potrebbe essere ovviata diversamente. Inoltre, i suoi poteri psichici e sensoriali la renderebbero una sorta di Doctor Strange per l'universo Sony.

È ancora presto per dire cosa vedremo in Madame Web, ma di certo c'è spazio per nuovi annunci di casting nelle prossime settimane.

E voi, cosa ne pensate? Come sarà la pellicola con protagonista Dakota Johnson? Fateci sapere la vostra nei commenti.