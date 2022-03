Madame Web, spuntano gli account ufficiali sui social: novità in arrivo per il film Sony?

Sony Pictures ha ufficialmente lanciato gli account social del film di Madame Web con protagonista Dakota Johnson, e i fan adesso si chiedono se ci sia qualche importante annuncio in arrivo.

Sony Pictures è reduce dal grande successo di Spider-Man: No Way Home, e impegnata a promuovere il suo prossimo cinecomic Marvel (a proposito, lo avete già visto l'inquietante poster 3D di Morbius?), ma nel frattempo ha ingranato anche la quarta sulle sue altre produzioni relative allo Spider-Verse, come Kraven il Cacciatore con Aaron Taylor-Johnson e Madame Web con Dakota Johnson.

E proprio di quest'ultima sembra siano arrivati quest'oggi gli account ufficiali di Instagram, Facebook e Twitter, che stanno già facendo chiacchierare la community.

Sono in molti, infatti, a chiedersi se questo lancio sarà seguito da un qualche annuncio importante, come accaduto ad esempio con i profili social dedicati alla serie tv di Disney+ Obi-Wan Kenobi, o se Sony stia semplicemente preparando il terreno per il futuro.

Certo è che la pellicola sta già facendo parlare di sé, tra il casting di Sydney Sweeney in un ruolo misterioso e i rumor che vorrebbero Madame Webb come il Dr. Strange dello Spider-Verse.

Voi cosa ne pensate? Avete hype per Madame Web? Fateci sapere la vostra nei commenti.