Madame Web, lo spin-off di Spider-Man uscirà anche in Cina: ha senso?

Dopo le recenti indiscrezioni secondo cui Madame Web cambierà la famosa frase di Zio Ben 'da un grande potere derivano grandi responsabilità', arrivano grosse novità dal punto di vista della distribuzione del nuovo film del franchise cinematografico di Spider-Man.

Come segnalato da Variety, infatti, a quanto pare Sony ha previsto un'uscita in Cina per Madame Web, con il film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney che sarà distribuito nella Cina continentale (compresi Hong Kong e Taiwan) a partire dal prossimo 1 marzo, circa due settimane dopo il lancio previsto in Nord-America e in gran parte degli altri territori internazionali (Italia compresa), nei quali Madame Web è atteso per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio.

L'uscita segna una vera e propria sorpresa da parte di Sony che, insieme agli altri studi tradizionali, ha incontrato parecchie difficoltà negli ultimi anni dalla Cina: due anni fa, il grande successo dello studio Spider-Man: No Way Home è diventato uno film con i maggiori incassi di tutti i tempi al botteghino globale, ma ha raggiunto quel traguardo senza essere proiettato sul mercato cinese – un tempo affidabile per le uscite hollywoodiane ma che dopo il periodo del covid si è decisamente allontanato dal cinema occidentale.

Riuscirà il film su Cassandra Web a ribaltare la situazione? Le prime previsioni al box office USA per Madame Web purtroppo non fanno ben sperare.