Che fine ha fatto Madame Web? Tutto sul nuovo spin-off di Spider-Man

Che fine ha fatto Madame Web? In attesa della pubblicazione del primo trailer di Madame Web, in questo articolo riassumiamo tutto quello che dovete sapere sul prossimo film spin-off del franchise di Spider-Man targato Sony Pictures.

Dopo i rinvii delle date d'uscita di Kraven il cacciatore, Venom 3 e il film animato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Madame Web sarà il prossimo film Marvel Sony ad arrivare al cinema, con una data fissata negli Stati Uniti per il 14 febbraio 2024. Sebbene sia stato soggetto ai diversi slittamenti del calendario Sony, il film non è stato impattato dagli scioperi di Hollywood, dato che le riprese sono iniziate ufficialmente a luglio 2022 e sono terminate a dicembre 2022: le location utilizzate sono state principalmente quelle di Boston e vari altri luoghi del Massachusetts, ma anche alcune zone iconiche di New York City.

Madame Web è stato diretto da S. J. Clarkson da una sceneggiatura di Burk Sharpless e Matt Sazama, e vede protagonisti Dakota Johnson nel ruolo del protagonista Madame Web, una chiaroveggente con abilità psichiche in grado di vedere e viaggiare dentro e fuori dal 'Ragno-Verso', insieme a Sydney Sweeney in quello di Spider-Woman/Julia Carpenter. La trama del film è attualmente sconosciuta ma secondo le indiscrezioni vedrà un team di 'vigilanti del Ragno-Verse' vegliare su un neonato Peter Parker, destinato a diventare Spider-Man, con le foto dal set che sembrano confermare che Madame Web avrà a che fare con il Multiverso. Il cast include anche Celeste O'Connor, Isabela Merced, e Zosia Mamet in ruoli tenuti segreti. Secondo alcune fonti, inoltre, Emma Roberts e Adam Scott saranno i genitori di Peter Parker.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.