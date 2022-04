Madame Web: Sony annuncia la data d'uscita ufficiale per lo spin-off di Spider-Man!

A circa un mese dall'esordio degli account ufficiali di Madame Web sui social network, il misterioso spin-off di Spider-Man con protagonista Dakota Johnson riceve finalmente una data d'uscita per la Sony Pictures.

Come riportato da Deadline, infatti, il cinecomic, che include anche la star di Euphoria Sydney Sweeney nel cast, debutterà nelle sale il 7 luglio 2023. Dakota Johnson interpreterà il ruolo della protagonista mentre i dettagli sul personaggio della Sweeney rimangono segreti. Tuttavia, nei giorni scorsi l'attrice di White Lotus ha detto che: "Mi piace cercare di trovare personaggi che mi sfidano e che sono completamente diversi rispetto ai miei precedenti ruoli. Voglio continuare a scioccare le persone con i personaggi che interpreto, scegliendo una strada che il pubblico non si aspetta."

SJ Clarkson dirigerà la produzione Sony, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi. L'annuncio della data di uscita di Madame Web è arrivato in queste ore davvero concitate per la Sony, che sta letteralmente rimescolando il proprio calendario: Spiderman Across the Spider-Verse Parte prima è stato rinviato al 2023, mentre il suo sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte seconda) è stato fissato al 29 marzo 2024. Questo 'shuffle' rimpolpa il botteghino dell'estate 2023, con Across the Spider-Verse (Parte uno) che ora aprirà una settimana prima di Transformers: Rise of the Beasts, mentre Madame Web precederà Mission: Impossible 7 di una settimana.

