Madame Web: nuovo sguardo alle attrici protagoniste in costume nello spot ufficiale

Siamo sempre più vicini all’uscita nelle sale di Madame Web e grazie a un nuovo spot televisivo dedicato al film della Sony abbiamo potuto dare un’ulteriore occhiata in anteprima alle protagoniste nei propri rispettivi costumi da supereroine dello SpiderVerse che il colosso dell’intrattenimento sta, un pezzo alla volta, costruendo per il pubblico.

Dopo aver spiegato quali saranno i poteri di Spider-Woman in Madame Web, torniamo a parlare del prossimo prodotto dedicato all’universo dell’Uomo Ragno per condividere l’ultimo spot tv presentato per anticipare l’uscita del lungometraggio che debutterà il 14 febbraio 2024.

Nella clip promozionale si possono apprezzare diverse scene in cui, anche se soltanto per dei rapidi momenti, vengono mostrate le protagoniste della vicenda pronte alla battaglia nei costumi d’ordinanza che, probabilmente, potranno indossare solo nei flashforward della narrazione o nel finale del film.

In molti sul web hanno già voluto dire la propria a proposito delle tute delle eroine che hanno diviso il pubblico di appassionati tra chi non ha apprezzato lo stile simile a quello dell’ArrowVerse e tra chi, invece ha voluto far notare come pare che Sony abbia deciso di avvicinarsi molto all’idea dei fumetti.

In attesa di capire se la nuova opera potrà essere apprezzata più degli altri prodotti dello stesso filone, capaci più che altro di indispettire i fan, vi lasciamo al nuovo spot televisivo e alla trama ufficiale di Madame Web.