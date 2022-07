Madame Web, dal set nuove foto confermano il collegamento con Spider-Man di Tobey Maguire?

Una nuova foto dal set di Madame Web, prossimo cinecomix della Sony Pictures che avrà per protagonista Dakota Johnson nei panni di Julia Carpenter, potrebbe aver anticipato un grosso collegamento con lo Spider-Man di Tobey Maguire.

Su Twitter, infatti, l'utente @HarryG1998_ ha condiviso una foto dal set della produzione: come potete vedere in calce, sul set sono stati immortalati vari titoli di giornale, uno dei quali recita: "Uomo coraggioso salva una ragazza dal fuoco". Il titolo da prima pagine, notato immediatamente dai fan più attenti, ha spinto molti a credere che sia un riferimento alla famosa scena di Spider-Man 2 durante la quale Peter Parker, rimasto temporaneamente senza poteri, dimostra di essere un eroe anche senza costume, ragnatele e superforza, e si getta nell'inferno di un edificio in fiamme per salvare una bambina rimasta intrappolata.

Questa nuova foto, che sui social sta gasando non poco i fan di Spider-Man, arriva dopo che precedenti immagini dal set di Madame Web avevano anticipato un'ambientazione nei primi anni 2000, ovvero gli stessi anni in cui hanno luogo gli eventi della trilogia di Sam Raimi. Ricordiamo che i dettagli della trama di Madame Web sono totalmente sconosciuti, anche se in precedenza il titolo venne descritto come 'il Doctor Strange della Sony'.

Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.