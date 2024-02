Madame Web: quanto screen time hanno le attrici nei costumi di Spider-Woman?

Madame Web fa acqua da tutte le parti ma nel vortice di errori commessi nel nuovo capitolo dello Spider-Verse, forse c'è ancora qualcosa da salvare. E usiamo la parola "forse" non a caso perché S.J. Clarkson avrebbe potuto concedere al pubblico un po' più di tempo per osservare meglio i costumi molto fedeli ai fumetti.

Le Donne Ragno di Julia Carpenter/Spider-Woman (Sydney Sweeney), Mattie Franklin/Spider-Girl (Celeste O'Connor) e Anya Corazon/Araña (Isabela Merced) e la leader Cassandra Webb di Dakota Johnson indossano tutte, in un modo nell'altro, quelle incredibili ed iconiche tute da supereroe. Il problema, però, sta nello screen time che sfortunatamente si attesta sul paio di minuti ciascuno anche perché il trio di giovani ragazze faranno parte delle Donne Ragno in futuro ma non nella timeline in cui si sviluppa la trama di Madame Web. Di conseguenza non le vedremo, almeno in questo capitolo dello Spider-Verse di Sony, in azione. Ciò si traduce nell'impossibilità di analizzare al meglio i costumi visti soltanto tramite le visioni di Ezekiel Sims in Madame Web. Anche la protagonista, che invece prende sempre più dimestichezza della sua abilità di chiaroveggenza indosserà l'attillata tuta rossa soltanto verso la fine del film di S.J. Clarkson.

Gli affascinanti costumi delle varie Spider-Woman sono, malgrado il limitatissimo tempo sullo schermo, uno dei pochi aspetti favorevoli di Madame Web che tuttavia si conferma un fallimento su più punti come scriviamo nella nostra recensione di Madame Web