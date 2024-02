Madame Web ha una scena post-credit? Vi rispondiamo senza spoiler

Madame Web avrà delle scene post-credit? Dopo la conferma ufficiale della presenza in Madame Web di due personaggi fondamentali della saga di Spider-Man, rispondiamo alla domanda che tutti i fan della Marvel si staranno ponendo in queste ore.

A tal proposito, possiamo confermarvi che Madame Web non ha una scena post-credit: nonostante le premesse iniziali, il tour promozionale del film Sony Pictures ha insistito enormemente sul fatto che il nuovo cinecomic basato sui personaggi dell'universo di Spider-Man è stato realizzato come "un'opera autonoma", quindi non vi aspettate la presenza di Venom o Morbius dopo i titoli di coda, né tanto meno lo Spider-Man di Tom Holland.

Madame Web è ambientato nel 2003 e racconta la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel: Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza che viene costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato dopo aver stretto un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Il film, basato sul personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr., è diretto da S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

In Italia uscirà al cinema da domani 14 febbraio, distribuito da Eagle Pictures.