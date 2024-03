Madame Web via dalle sale dopo sole 5 settimane: è ufficialmente peggio di Morbius!

Come sappiamo, Madame Web ha arrancato al botteghino sin dal suo esordio, il 14 febbraio 2024. Adesso, a poco più di un mese di distanza, Sony Pictures prende una decisione drastica, ritirando il film dalle sale statunitensi.

Una scelta che non stupisce: Madame Web è uscito nei negozi digitali pochi giorni fa, raccogliendo numerosi commenti ironici e negativi da parte degli spettatori, del tutto analoghi a quelli ricevuti al momento dell'uscita al cinema. A ciò si aggiungono i numeri fatti in Nord America, con gli incassi che si attestano attualmente a 42 milioni di dollari, ben 30 in meno di quelli fatti in USA da Morbius nel 2022, anno del suo debutto in sala.

A queste premesse, che basterebbero da sole a rendere assai improbabile un sequel di Madame Web, si aggiungono i commenti al vetriolo di Dakota Johnson. Recentemente, tra l'altro, l'attrice ha rincarato la dose, dicendosi poco sorpresa delle critiche al film proprio nel momento in cui l'opera diretta da S.J. Clarkson veniva ulteriormente demolita da pubblico e critica: "Non ho mai fatto niente del genere prima d'ora e probabilmente non lo farò mai più, dal momento che con quel mondo io non c'entro niente. Ora lo so. In questo settore talvolta firmi per qualcosa che poi si trasforma in qualcosa di completamente diverso nel momento in cui ti trovi a realizzarlo", ha detto la star, di fatto svincolandosi dall'opera di cui lei stessa rappresenta la protagonista principale.

A quanto pare, Sony Pictures non avrebbe preso bene le dichiarazioni di Dakota Johnson, la quale potrebbe aver contribuito ad affossare ulteriormente una pellicola che di certo non se la stava passando bene.

