Madame Web, le riprese dello spin-off di Spider-Man inizieranno presto?

La lavorazione del film spin-off di Spider-Man su Madame Web potrebbe essere più avanti del previsto. Uno sviluppo dei lavori talmente repentino che le riprese potrebbero iniziare molto presto. L'ultimo report dell'insider Charles Murphy avanza quest'ipotesi, che al momento non ha ancora trovato conferme ufficiali.

In un tweet di qualche giorno fa, Murphy spiega che Sony potrebbe decidere d'iniziare la produzione di Madame Web già nel 2022.

Nonostante ciò non ci sarebbero ancora delle date precise d'inizio delle riprese.



Il film sarebbe in fase di sviluppo da parte di Sony già da qualche anno, con vari rumor su Sandra Bullock come possibile protagonista del film nel ruolo principale.

Durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live!, Bullock ha scherzato sull'ipotesi, cercando una motivazione per la quale non è stata ancora chiamata al casting.



Sebbene Sony non abbia confermato ufficialmente il film, il dirigente Sanford Panitch ha affermato che esistono dei piani sull'apparizione di Tom Holland al di fuori del Marvel Cinematic Universe, e ciò potrebbe in qualche modo confermare l'ipotesi di vedere un film su Madame Web.



In ogni caso al momento nelle sale sta spopolando il nuovo film di Jon Watts; sul nostro sito potete leggere la recensione di Spider-Man: No Way Home, con protagonisti Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e alcuni ritorni dal passato come Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx e Rhys Ifans nei panni degli storici villain.