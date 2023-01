Madame Web, ripartono le riprese: svelato il logo del film SpiderVerse di Sony!

Dopo una breve pausa dovuta alle festività natalizie, le riprese di Madame Web sono ripartite e per celebrare questo nuovo inizio, Sony ha mostrato anche al pubblico il logo prescelto per il film con protagonista Dakota Johnson.

Questa settimana, il direttore della fotografia Duane Charles Manwiller ha condiviso un'immagine sul suo account Instagram per commemorare la fine delle riprese principali ed anticipare l'inizio dei lavori secondari. Nel post in questione, viene mostrato per la prima volta il logo prescelto per Madame Web sebbene, sembra che questo non sia quello definitivo.

"Le vacanze sono ufficialmente finite. È ora di ricominciare" scrive Manwiller, anticipando di dover temporaneamente abbandonare questa produzione per dedicarsi alle riprese di Ballerina, lo spin-off di John Wick, i cui lavori sono attualmente in svolgimento in quel di Praga.

Già in precedenza avevamo avuto modo di vedere attraverso oggetti di scena il logo di Madame Web ma poichè i lavori sono nel pieno dello svolgimento, non possiamo dire con certezza quale sarà quello effettivamente prescelto dai piani alti della Sony. Sembra chiara però la volontà dei produttori di richiamare in qualche modo Spider-Man.

Vi ricordiamo che Madame Web ha subito una serie di importanti ritardi e per tale ragione la sua uscita è stata posticipata al prossimo 16 febbraio 2024.