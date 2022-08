Madame Web, il report: Adam Scott sarà un giovane Zio Ben

È sempre più vicino Spider-Man il nuovo progetto di Madame Web, capitolo di proporzioni notevoli per l'universo Sony dedicato all'Uomo Ragno. Un grande giro di casting si era tenuto negli ultimi mesi senza che però fossero annunciati tutti i ruoli. Ora un nuovo report vorrebbe Adam Scott interpretare un giovane Zio Ben.

Finora, tolta la lista di attori che prenderanno parte al nuovo film di Sony e Marvel dopo la lunga fase di casting, le uniche informazioni che avevamo sul film e sui ruoli assegnati arrivavano dai video dal set di Madame Web. Pochi, ma piuttosto rivelatori. Per gran parte del nutrito cast non si aveva ancora un ruolo da assegnarli, ma ora potremmo avere un volto da associare a quello di Adam Scott, attore di Parks and Recreation su piccolo schermo e de I sogni segreti di Walter Mitty sul grande.

Secondo un rapporto non verificato di Cosmic Circus, Scott dovrebbe interpretare il ruolo cruciale di Benjamin Parker. Ma c’è una sorpresa: dovrebbe ricoprire una versione giovane dello Zio Ben, il che aprirebbe interessanti prospettiva per la trama del film Sony. Da un lato, potrebbe trattarsi di una diversa collocazione temporale rispetto a quella cui i film sull’Uomo Ragno ci hanno abituato. Dall’altro, potrebbe riconfermare quella teoria su Madame Web come film multiversale di Sony. Per ora, Marvel e Sony non hanno confermato né smentito il rapporto.

Il coinvolgimento di Scott in Madame Web è stato annunciato per la prima volta nel luglio 2022, assieme a molti altri attori di altro profilo che si sono aggiunti al progetto uno dopo l’altra: Sydney Sweeney, Mike Epps, Tahar Rahim, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Emma Roberts e solo di recente anche Zosia Mamet in Madame Web. Il film ha iniziato le riprese principali l'11 luglio e dovrebbe girare fino a ottobre in location che comprendono Boston, New York e Messico. I dettagli della trama di Madame Web sono scarsi, tranne che "servirà come storia delle origini di Madame Web, una chiaroveggente le cui capacità psichiche le permetteranno di vedere all'interno dello stesso mondo dei ragni".