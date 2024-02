Madame Web, il regista ignora Spider-Man: 'È un universo a sé stante'

Ormai non è più uno spoiler: nonostante i rumor e le speculazioni iniziali, Madame Web è l'ennesimo film del Sony Spider-Man Universe senza... l'Uomo Ragno stesso.

I fan avevano già cominciato a dare adito a teorie su ipotetici collegamenti tra la pellicola con protagonista Dakota Johnson ed una delle tre versioni cinematografiche dell'amatissimo eroe (o con una trasposizione del tutto inedita). Ma anche stavolta, gli unici riferimenti all'Arrampicamuri sono state velate allusioni e piccole briciole disseminate lungo i 116 minuti del lungometraggio.

Se il produttore di Madame Web è contento dell'assenza di Spider-Man, gli spettatori sono di tutt'altro avviso. A stemperare il clima di forti critiche (miste già ad inevitabili meme che imperversano sui social), ci pensa la regista S. J. Clarkson, che scongiura ogni teoria o supposizione in merito: "

"Innanzitutto, non credo che diremo mai il nome [di Peter Parker, ndr.]. Vogliamo fare così: di certo, Madame Web è in un universo tutto suo".

Parole che fanno eco a quelle di Lorenzo di Bonaventura, produttore del film che ha diplomaticamente dichiarato l'intenzione collettiva di focalizzarsi esclusivamente sui personaggi di Cassandra Webb e delle Spider-Women: "Volevamo concentrarci sul percorso della protagonista e ritengo che parte delle lamentele del pubblico verso i cinecomic siano legate al fatto che quei film spesso non riguardano il personaggio centrale".

A guardarci bene, seppur in maniera indiretta, nel nuovo film è presente un pizzico dell'Uomo Ragno: avete notato la scena di Madame Web "riciclata" da Spider-Man 2? Di certo, non basta una citazione esplicita al capolavoro di Sam Raimi per rendere soddisfatti i milioni di fan, in preda ad un'epidemia di delusione e frustrazione per l'ennesimo tentativo fallito da parte di Sony.