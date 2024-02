Madame Web, la recensione di Mike Flanagan è la cosa più bella che leggerete oggi

Madame Web è stato un fallimento per lo Spider-Verse live action: a non convincere né la critica né il pubblico, infatti, è stato l'approccio affrettato e una trama decisamente confusionaria. Sarebbe riuscito Spider-Man a salvare il film?

Questo non lo sapremo mai perché la regista ha più volte ribadito come Madame Web sia in un universo a sé stante ma un piccolo tentativo l'ha fatto Mike Flanagan con la sua inaspettata e divertentissima recensione di Madame Web su Letterboxd. Il maestro dell'horror, mente dietro le oscure serie Netflix come Midnight Mass, The Haunting of Hill House e la più recente The Fall of the House of Usher, ha usato dei divertenti hashtags per descrivere la pellicola di S.J. Clarkson che forse, per via del risultato ottenuto, non è troppo lontana dall'orrido portato da Flanagan sul piccolo e grande schermo.

"Veniamo in questo posto... per magia. Veniamo al cinema per ridere, piangere, prenderci cura. Perché di questo abbiamo bisogno, tutti noi: quella sensazione indescrivibile che proviamo quando le luci cominciano ad abbassarsi e andiamo in un posto dove non siamo mai stati prima; non solo intrattenuto, ma in qualche modo rinascere.... insieme - scrive il regista e sceneggiatore -immagini abbaglianti, su un enorme schermo argentato. Un suono che posso sentire. I nostri eroi sembrano la parte migliore di noi e le storie sembrano perfette e potenti. Perché qui... lo sono".

Ad accompagnare queste emozionanti parole, arrivano gli hashtags quali "exposition to cats," "convenient explosives," "murder visions," "fireworks because," "don't say Peter Parker," "wait why is she blind," and "terrible nurses". Se la recensione preferisce concentrarsi sull'esperienza cinematografica e come Madame Web risulti migliore sul grande schermo grazie alla magia della sala, la vera essenza del film è contenuta proprio negli hashtags!