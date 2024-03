Madame Web, la recensione di Hideo Kojima: nel post ci sono solo 6 parole

Non si placano le polemiche a proposito della cattiva realizzazione di Madame Web, con i fan dell’universo di Spider-Man che questa volta si sono scatenati sotto ad un post pubblicato da Hideo Kojima su Twitter. Il game designer si è limitato a dire di aver visto il film, con i suoi seguaci che hanno ipotizzato uno scarso apprezzamento dell’opera.

Dopo aver parlato del disastro al botteghino per quanto riguardi Madame Web, torniamo ad occuparci di come il pubblico abbia accolto il film di S.J. Clarkson per riportare il curioso commento dell’acclamato maestro del mondo videoludico e le reazioni dei fan sotto il tweet.

Kojima, pubblicando alcune foto delle locandine di Madame Web, si è limitato ad informare i suoi follower di aver visto l’opera: “Ho visto Madame Web al cinema”.

Chi segue l’autore ha fatto notare come Kojima sia solito commentare i film che abbia amato con una piccola recensione limitandosi invece solo ad una comunicazione di servizio per quanto riguardi la presa visione di altri prodotti, evidentemente meno interessanti da analizzare.

Altri utenti del social network hanno voluto scherzare sul fatto che si percepisse la fatica provata dal maestro nel vedere il film, anche e soprattutto considerando la bio sul suo profilo social di Elon Musk in cui ricorda come il suo corpo sia fatto per il 70% di film.

In attesa di scoprire che futuro avrà l’universo dedicato all’Uomo Ragno da Sony dopo i recenti flop, vi lasciamo alla nostra delusa recensione di Madame Web.