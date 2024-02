Madame Web, la reazione di Dakota Johnson ai meme dei ragni in Amazzonia

Il trailer di Madame Web ha mostrato le tre versioni di Spider-Woman che compariranno nel film, oltre al principale villain a cui saranno contrapposte. Ma non solo, perché circa a metà del video, il personaggio di Dakota Johnson pronuncia una frase destinata ad entrare nella storia del franchise e che non è certo sfuggita ai fan.

"Ho già visto quell'uomo... Ezekiel Sims. Era in Amazzonia con mia madre mentre stava facendo ricerche sugli insetti poco prima di morire" esclama Cassandra Webb nel trailer di Madame Web.

Ovviamente, la frase 'stava facendo ricerche sugli insetti' ha generato un carico di meme che ha suscitato una domanda e il commento della diretta interessata.



Intervistata da HuffPost UK, a Dakota Johnson è stato chiesto se fosse a conoscenza che la frase pronunciata nel trailer di Madame Web fosse diventata virale. L'attrice si è dimostrata sorpresa e ha risposto:"Perché quella frase è diventata virale? Qualcuno ha sollevato la questione e non ho idea di cosa si tratti. Ma ogni frase fuori contesto... è fuori contesto, giusto? Che cosa sciocca... 'Era in Amazzonia a fare ricerche sugli insetti con mia madre prima che morisse'. Mi sembra un copione basic. Ma forse non capisco qualcosa". Ragni che però non sono insetti ma questo dettaglio in fondo è relativo per il mondo dei meme.



Basato sul personaggio omonimo delle pagine dei fumetti Marvel, Madame Web è un altro progetto legato all'universo Sony/Marvel ma non è ancora chiaro in che modo sarà legato a Spider-Man. Oltre a Johnson, nel cast figurano anche Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Connor.

Madame Web potrebbe essere importante per lo SpiderVerse ma potremo scoprirlo solo dal 14 febbraio.