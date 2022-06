Madame Web è in realtà un film di Spider-Man tenuto segreto? Kevin Feige sarà produttore!

La Sony Pictures potrebbe aver organizzato una delle coperture più complicate nella storia del cinema con l'imminente cinecomix Madame Web, dato che secondo alcune indiscrezioni molto promettenti il progetto sarebbe un 'falso' per nascondere un nuovo film di Spider-Man.

A far rimbalzare queste indiscrezioni è stato, nelle scorse ore, il famoso giornalista John Campea, che sulla sua pagina di Twitter ha pubblicato quello che, qualora fosse confermata, potrebbe essere un vero e proprio scoop bomba: "Già da diverse settimane, ormai, ho sentito voci di corridoio riguardo il prossimo progetto della Sony, Madame Web con Dakota Johnson: da quello che so in realtà non è affatto un progetto dedicato a Madame Web, ma piuttosto qualcos'altro nascosto sotto il nome di di Madame Web. Anche Deadline ha alluso a questa cosa, però al momento non ho trovato alcuna prova per confermare ufficialmente queste indiscrezioni", ha scritto Campea.

Vale la pena di notare che, sebbene i dettagli sul film, inclusi numerosi aggiornamenti sul cast (in questi giorni anche Emma Roberts si è unita al cast di Madame Web), sono stati tutti riportati dai maggiori siti hollywoodiani, Sony deve ancora annunciare ufficialmente un film di Madame Web: lo studio finora ha creato alcuni account social media legati a Madame Web, ma a differenza di Kraven il Cacciatore c'è effettivamente ancora tanto mistero intorno al film.

A gettare benzina sul fuoco, poi, in queste ore è arrivato anche un rapporto del famoso Production Weekly, che ha elencato Kevin Feige come nuovo produttore di Madame Web: sarà il primo film del 'Venom-Verse' della Sony prodotto da Kevin Feige fuori dal MCU, ed è possibile che, dopo la scarsa accoglienza di Morbius e i deludenti incassi al botteghino, la Sony si sia rivolta al guru dei Marvel Studios per avere una nuova guida.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su un film che, piano piano, sta raccogliendo intorno a sé sempre maggiore interesse.