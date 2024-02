Madame Web, punteggio Cinemascore come Morbius: il peggior film Marvel di sempre

Brusco risveglio in casa Sony: il film ispirato all’eroina dei fumetti Marvel non sembrerebbe soddisfare le aspettative di critica e fan. A dimostrarlo ci sono non solo I primi numeri del box office ma anche chi arriva ad associare Madame Web al colossale disastro di Morbius! Diamo un’occhiata ai numeri.

Con una terribile C+ ricevuta da CinematicScore e un punteggio del pubblico Rotten del 59%,infatti, si fa fatica a pensare che l’ultimo adattamento Marvel di Sony possa chiudere positivamente la prima settimana al botteghino. Questi numeri, purtroppo, non sono una sorpresa: se pensiamo che il reboot dei Fantastici Quattro del 2015 aveva registrato numeri ancor peggiori oppure a Venom e Venom: La furia di Carnage che arrivarono a fatica a superare una B.

D’altro canto sia Spider-Man: Into the Spider-Verse che Spider-Man Across the Spider-Verse hanno dimostrato di essere dei veri e propri inni alla libertà creativa aggiudicandosi ovazione da critica e pubblico. C’è da chiedersi, quindi, se il problema potrebbe presentarsi esclusivamente sul fronte dei film live-action.

In ogni caso pensare ad un sequel di Madame Web sembrerebbe altamente improbabile, anche se il regista SJ Clarkson sembrava in qualche modo aperto all’idea, intervistato poco prima dell’uscita di Madame Web nelle sale: “Oh, non lo so. Ho finito il film ieri mattina, non vedo l’ora di riposarmi prima di pensare a cosa verrà dopo, ma sono tutti attori straordinari e penso che grazie alla vasta scelta che ci offre il mondo a fumetti Marvel possiamo andare ovunque”.

