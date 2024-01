Madame Web, le protagoniste senza maschera nei nuovi poster ufficiali

Giusto qualche giorno fa abbiamo potuto vedere le protagoniste di Madame Web in costume nello spot ufficiale del nuovo film di S.J. Clarkson. Ora, a distanza di pochi giorni, arrivano anche i poster ufficiali.

"Fili diversi. Stessa rete. #MadameWeb li collega tutti - in esclusiva nelle sale il 14 febbraio", così leggiamo sul nuovo post Twitter/X della pagina ufficiale della Marvel Entertainment.

Come sono questi poster?

Tendenzialmente sono in bianco e nero, mentre uno spiraglio di colore emerge solo dagli occhi delle protagonisti, completamente blu (come nel caso di Dakota Johnson e Sydney Sweeney) e rossi per Isabela Marced e Celeste O'Connor. Come potrete notare, le protagoniste non hanno la maschera. Ad avere il costume completo è invece Tahar Rahim.

Tendenzialmente i protagonisti, tranne la Johnson, sono di profilo e ci guardano diritti in camera. Sull'immagine vediamo una tela di ragno che domina la scena.

I commenti dei fan sono disparatissimi e alcuni sono esilaranti, ma in generale sembrano apprezzare i poster. E voi invece? Quanto siete ansiosi di vedere questi personaggi? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Nel frattempo vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla storia del film: di che cosa parla Madame Web? Siete curiosi di vedere il film con Dakota Fanning e Sydney Sweeney?