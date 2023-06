Madame Web, i produttori promettono una storia di Spider-Man come non l'avete mai vista

Dopo la conferma ufficiale del ruolo di Sydney Sweeney in Madame Web, continuano ad emergere nuovi dettagli sul segretissimo nuovo spin-off live-action della saga di Spider-Man prodotta e distribuita da Sony Pictures.

Nel corso di una recente intervista promozionale in occasione dell'uscita del suo nuovo film Transformers - Il risveglio, infatti, il produttore Lorenzo di Bonaventura ha parlato dello spin-off del franchise di Spider-Man ai microfoni di ComicBook, promettendo una storia ragnesca come i fan non l'hanno mai vista:

"Il film è in tutto e per tutto la storia di Madame Web. Quindi, a questo proposito, se sei un fan di Spider-Man, adorerai il personaggio al centro del film perché lo conosci dai fumetti, ma si presta anche ad un pubblico più ampio perché lei non ha un ruolo così importante sulla pagine Marvel Comics. Noi qui stiamo facendo la storia delle origini di Madame Web: e quindi lo spettatore, esperto di fumetti o meno, la incontrerà prima che diventi effettivamente la persona di cui si può leggere sulla carta stampata, e durante il film arrivi a capire come è diventata quella persona. Quindi penso che sarà qualcosa di mai visto prima anche per i fan dei fumetti".

Madame Web vanta un cast impressionante, tra cui Sydney Sweeney di Euphoria e White Lotus, la star di Cinquanta sfumature e Suspiria Dakota Johnson, Emma Roberts e Adam Scott. Diretto da S.J. Clarkson, che in precedenza ha firmato alcuni episodi delle serie The Defenders e Jessica Jones, il film uscirà il 16 febbraio 2024.