Madame Web, il produttore è contento di non aver coinvolto Spider-Man:'Ci ha dato libertà'

Con l'uscita del primo trailer di Madame Web, i fan si sono subiti chiesti se avrebbero rivisto Spider-Man o almeno, considerata l'ambientazione, la sua versione "baby". La risposta è stata negativa in quanto il nuovo capitolo dello Spider Verse promette di raccontare le origini dell'eroina più enigmatica dei fumetti Marvel e nient'altro.

Seppur deludendo i fan (considerato il disastroso box office di Madame Web) il produttore si è mostrato soddisfatto delle sue scelte: "Sia io che la regista S.J. Clarkson abbiamo capito il vantaggio di non avere il peso dell'attaccamento al passato di Spider-Man - ha detto il produttore Lorenzo di Bonaventura a Collider - per questo ho scelto di non far in alcun modo riferimento a Spider-Man. É stato liberatorio e ci ha permesso di raccontare la storia dell'eroe in maniera più complessa".

Le origini di Madame Web aka Cassandra Webb, nel film, affondano radici nel 2003 quando Peter Parker dell'MCU era già nato: tuttavia il paramedico non incontrerà nel film Tom Holland da bambino, né farà riferimento ad altri film su Spider-Man sebbene Madame Web contenga una scena da Spider-man 2. Insomma la leader delle Donne Ragno appartiene a una realtà parallela e questo dovrebbe spiegare già l'assenza di Peter Parker. Lo stesso produttore ha ammesso l'esistenza di una sceneggiatura diversa prima del suo inserimento nel team. Chissà se tra le pagine originale facesse capolino un baby uomo ragno!