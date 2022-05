Madame Web, finalmente i primi dettagli sulla trama del prossimo spin-off di Spider-Man

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Celeste O'Connor nel cast di Madame Web, e con l'inizio delle riprese principali dietro l'angolo, sono iniziati ad emergere in queste ore ulteriori dettagli sulla trama dello spin-off di Spider-Man con protagonista Dakota Johnson.

Come riportato da Deadline, infatti, Madame Web sarà "una storia sulle origini della chiaroveggente, le cui capacità psichiche le permetteranno di vedere all'interno dello spider-world". Il report sembrerebbe confermare dunque che il film affronterà tematiche legate all'ultraterreno e al 'mondo dei ragni': in precedenza, le indiscrezioni avevano descritto Madame Web come il Doctor Strange della Sony, dettaglio che chiaramente aveva incuriosito i fan, in attesa di scoprire se la major confermerà il ritorno dei due 'vecchi' Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Ricordiamo che Madame Web sarà il secondo film basato su Spider-Man che la Sony filmerà quest'anno dopo Kraven the Hunter, attualmente in produzione a Londra e dintorni: in questo titolo, Aaron Taylor-Johnson sarà il protagonista, con un cast ricchissimo che include anche i premi Oscar Russell Crowe e Ariana DeBose. Il cast di Madame Web, invece, oltre a Dakota Johnson e la new entry Celeste O'Connor includerà anche Sydney Sweeney, amatissima star dell'acclamata serie tv Euphoria.

Sia Madame Web che Kraven the Hunter hanno date di uscita fissate per il 2023, rispettivamente per il 7 luglio e per il 13 gennaio.