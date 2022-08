Madame Web, ecco le prime foto di Emma Roberts sul set del film Sony!

Di Madame Web sappiamo ancora troppo poco: Sony si sta impegnando davvero molto a mantenere un'aura di mistero sul film in cui assisteremo all'esordio live-action della storica villain di Spider-Man, ma grazie alle prime foto trapelate dal set possiamo finalmente cominciare a fare qualche ipotesi su ciò che vedremo.

Dopo l'apparente conferma di un collegamento con lo Spider-Man di Tobey Maguire, ad esempio, delle nuove foto apparse sul web proprio in questi istanti ci mostrano Emma Roberts, tra le ultime star ad entrare a far parte del cast del film Sony, in giro per il set in abiti di scena e trucco d'ordinanza.

Proprio il trucco ci rivela un dettaglio non insignificante sul personaggio di Roberts che, ricordiamo, è ancora avvolto nel mistero: l'attrice si presenta infatti con un vistoso pancione, a lasciarci intendere che il suo personaggio sarà in stato interessante. Certo, un po' poco per fare ipotesi concrete, ma insomma... Sempre meglio di niente, non trovate?

Cosa vi dicono queste nuove foto? La gravidanza del personaggio di Emma Roberts vi suggerisce qualcosa sul ruolo che l'attrice potrebbe interpretare? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito delle star di Madame Web, intanto, recentemente Sydney Sweeney ha parlato del suo status di sex symbol e delle scene di nudo.