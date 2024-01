Madame Web sarà PG-13 o Rated-R? Il rating dello spin-off di Spider-Man

Madame Web è uno dei titoli maggiormente attesi dai fan Marvel. Il lungometraggio rappresenta uno spin-off di Spider-Man nell'universo Sony in cui è incluso il personaggio e in attesa di vedere il film nelle sale cinematografiche da metà febbraio, l'attenzione è rivolta verso la classificazione del film di S.J. Clarkson.

Sul sito della MPAA è stato confermato ieri che Madame Web si allinea con molte delle altre pellicole Marvel della Sony in quanto a rating perché è stato ufficialmente classificato 'PG-13 violenza/azione e linguaggio'.

A parte Venom e il prossimo Kraven il Cacciatore, che dovrebbe ottenere un rating maggiormente severo, la classificazione di Madame Web rientra tra quelle comuni riservate ai film dell'universo Sony di Spider-Man. Madame Web potrebbe essere molto importante per lo Spider-Verse, come abbiamo cercato di spiegarvi in un approfondimento.



Lorenzo DiBonaventura ha parlato in questi termini del film:"È davvero la storia di Madame Web. Quindi, se sei un fan di Spider-Man amerai il personaggio perché lo conosci dai fumetti, anche se lì non ha un ruolo così grande; raccontiamo la storia delle origini di Madame Web. E così la incontri prima che diventi la persona che conosci nei fumetti e capisci come diventa quella persona. Credo che sarà un territorio davvero fresco e nuovo per i fan".



La regista S.J. Clarkson ha spiegato il paragone tra Madame Web e Jessica Jones, due personaggi che sono stati accomunati a causa di diverse caratteristiche simili.