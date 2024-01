Madame Web, tutti i personaggi confermati e le possibili sorprese

Quali personaggi Marvel appariranno in Madame Web? Dopo le ultime indiscrezioni su Tom Holland e Andrew Garfield, proviamo a fare il punto della situazione sul cast del nuovo spin-off del franchise di Spider-Man realizzato da Sony Pictures.

Madame Web, basato sull'omonimo personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr., vede la star Dakota Johnson nei panni della protagonista Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan i cui misteriosi poteri di chiaroveggenza la legano al Ragno-Verso. Insieme a lei, il cast del film diretto da S. J. Clarkson e scritto da di Claire Parker e S. J. Clarkson include anche Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

I personaggi secondari del film saranno:

Julia Carpenter / Spider-Woman, interpretata da Sydney Sweeney: nei fumetti Marvel è la seconda supereroina a vestire i panni di Spider-Woman, e nel corso della sua storia editoriale ha anche assunto l'identità di Madame Web.

Mattie Franklin / Spider-Woman, interpretata da Celeste O'Connor: nella storia Marvel, è la terza Spider-Woman.

Anya Corazon / Araña, interpretata da Isabela Merced: nei fumetti Marvel è una ragazza messicana che rimane mortalmente ferita in un conflitto a fuoco ma viene salvata dalla Società del Ragno, che le dona poteri sovrumani.

Ezekiel Sims, interpretato da Tahar Rahim: famoso alleato e nemico di Spider-Man, legato ad un lungo arco narrativo sovrannaturale dei fumetti Marvel dedicati a Peter Parker nel quale viene rivelato che Spider-Man fa parte di una centenaria lotta 'tra totem' contro il vampiro Morlun, che si nutre di esseri 'totemici'. Nel film la sua storia è stata cambiata, e sarà un esploratore legato alla madre di Cassandra Webb ai tempi in cui la donna stava conducendo delle ricerche sui ragni nella foresta amazzonica: oggi Ezekiel indossa un abito nero in stile Spider-Man, ha capacità fisiche migliorate e sta dando la caccia alle tre donne che hanno il potenziale per diventare Spider-Women in futuro.

Proseguendo, i ruoli di Emma Roberts e Adam Scott non sono stati rivelati ma secondo le indiscrezioni interpreteranno Ben Parker e Mary Parker, vale a dire lo zio e la madre di Peter Parker (non è noto se il padre di Peter, Richard Parker, o la famosa zia May, moglie di Ben, appariranno nel film). Inoltre, chiaramente, i fan sperano nel coinvolgimento di Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland, i tre Spider-Man live-action, considerato che il film avrà presumibilmente a che vedere con il Multiverso, le realtà alternative e il Ragno-Verso grazie ai poteri di Madame Web, ma purtroppo al momento non ci sono grosse novità in tal senso dal dietro le quinte.

Madame Web uscirà il 14 febbraio in Italia. Per altri contenuti guardate i nuovi poster di Madame Web.