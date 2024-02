Madame Web perde grip al box office: a rischio il debutto già basso da 20 milioni?

Madame Web non è partito bene al box office, né a livello domestico né sul campo internazionale, ma secondo gli analisti potrebbe rallentare ulteriormente nel suo primo week-end di programmazione.

Secondo i numeri favoriti da Deadline, infatti, dopo una deludente giornata di apertura da appena 6,05 milioni di dollari, nel corso della giornata di giovedì 16 le cose al box office sono andate di male in peggio per Madame Web: il nuovo film Marvel Sony infatti ha incassato appena 2,15 milioni di dollari nel suo secondo giorno di programmazione nelle sale, un risultato ancor più deludente rispetto all'esordio e che va a segnare un calo del -64% che non fa ben sperare per il resto del week-end e la sua apertura su sei giorni.

A questo proposito, gli analisti hanno immediatamente abbassato le aspettative, già non esattamente alle stelle, per l'incasso totale del primo week-end: inizialmente era stata prevista un'apertura da 20 milioni di dollari, ma trovandosi ad un totale di soli 8,2 milioni di dollari è possibile che il film non riesce a raggiungere quella cifra. Quasi certamente le previsioni iniziali di Sony, che sperava in un debutto da 27 milioni di dollari, andranno riviste.

