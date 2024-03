Madame Web, perché le dichiarazioni di Dakota Johnson sono molto gravi

Ora che il film è considerato universalmente un flop di pubblico e di critica, sembra che gli stessi partecipanti se ne stiano tirando fuori: Dakota Johnson ha detto che non farà più cinecomic dopo Madame Web, eppure queste dichiarazioni sono molto gravi visto che lei in Madame Web c'era eccome.

Mettiamo pure, come può capitare, che durante la lavorazione di un film non si ha la totalità della percezione di come verrà, e che quindi il prodotto finito non è uguale a come lo si vive durante il set. La sceneggiatura però viene letta dagli attori prima di partecipare, e come vi dicevamo nella nostra recensione di Madame Web è uno degli elementi peggiori del cinecomic.

Quindi Dakota Johnson non si è ritrovata di punto in bianco in un film fallimentare, perché le avvisaglie c'erano tutte. I rumor che la vogliono poi inconsapevole sul fatto che non fosse un prodotto del Marvel Cinematic Universe poi aggravano ancora di più le sue parole, perché se si prende parte a un progetto sembra normale informarsi bene sulla sua natura.

Sembra un po' voler colpire un cadavere già affondato, tirandosene fuori quando fino al momento prima lo si difendeva, dichiarazioni che pensiamo non sarebbero uscite se il film fosse andato bene anche solo al box office.

Facile ora per Dakota Johnson dare la colpa alla produzione, senza nemmeno ironizzarci sopra, però resta il fatto che ha accettato di partecipare al progetto, evidentemente con troppa leggerezza.

E voi come la pensate sulla questione? Diteci la vostra nei commenti!