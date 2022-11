Madame Web, nelle nuove foto dal set Adam Scott sembra...Wolverine?! Di chi si tratta?

Una serie di nuove foto dal set di Madame Web, attesissimo spin-off della saga cinematografica di Spider-Man prodotto dalla Sony, hanno svelato immagini inedite alle star Dakota Johnson e Adam Scott.

Proprio quest'ultimo ha attirato l'attenzione dei fan a causa del nuovo look barbuto, che fanno assomigliare Adam Scott a nientemeno che Wolverine: chiaramente il mutante degli X-Men non ha alcun ruolo nel film Sony, ma la cosa sembrerebbe aver divertito i fan sui social e soprattutto ha alimentato nuove teorie e interrogativi sul vero ruolo di Adam Scott in Madame Web: la sua parte nel film non è mai stata confermata ufficialmente, ma secondo le indiscrezioni interpreterà una versione giovane di Ben Parker, l'iconico zio di Peter Parker e marito di zia May.

Ricordiamo che la produzione di Madame Web è iniziata a Boston a luglio, dunque l'annuncio della fine dalla produzione potrebbe essere dietro l'angolo. Sebbene non ci siano informazioni confermate sulla trama del film, i rumor e le voci di corridoio puntano sul fatto che Madame Web sarà un altro titolo legato al Multiverso e vedrà numerosi personaggi del 'Ragno-Verso' vegliare su un Peter Parker neonato sapendo che un giorno il bambino diventerà il famoso Spider-Man.

Madame Web ha attualmente una data d'uscita fissata al 15 febbraio 2024. Per altri contenuti guardate questa variante di Spiderman nel video dal set di Madame Web spuntato online qualche tempo fa.