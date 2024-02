Madame Web, le novità sull'embargo delle recensioni sono una pessima notizia per il film?

Dopo la conferma del rating di Madame Web, in queste ore è stato svelato quando scadrà l'embargo sulle recensioni del nuovo film del franchise di Spider-Man, ma la decisione di Sony potrebbe rappresentare una pessima notizia per i fan.

Come svelato da Richard Neto di The Hollywood Handle, infatti, l'embargo sulle recensioni per Madame Web scadrà martedì 13 febbraio alle ore 9:00 di Los Angeles: ciò significa che le prime recensioni del prossimo film Sony Pictures legato al franchise cinematografico di Spider-Man verranno rilasciate solo il giorno prima del debutto nelle sale, che avverrà in data mercoledì 14 febbraio.

Sebbene non si tratti di una scienza esatta, una revoca dell'embargo così vicina alla data d'uscita molto spesso può indicare una mancanza di fiducia nel progetto da parte dello studio cinematografico, che con questa mossa solitamente spera di ritardare il più possibile la pubblicità negativa che possono portare pessimi voti da parte della stampa. Recentemente, la stessa cosa è accaduta per Aquaman e Il regno perduto, l'ultimo film del DCEU uscito lo scorso dicembre con un 34% su Rotten Tomatoes.

Ricordiamo che Madame Web è diretto da S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

Per altri contenuti guardate Sydney Sweeney come Spider-Woman nel dietro le quinte di Madame Web.