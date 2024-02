Madame Web non ce la fa, il film non riesce a superare neanche Morbius!

Madame Web continua la propria via crucis nelle sale cinematografiche dopo l'esordio nel giorno di San Valentino. Tra tutti i film di Spider-Man, è quello di S.J. Clarkson ad avere la peggior percentuale su Rotten Tomatoes. Uno stillicidio che non sembra non avere fine e che ha raggiunto picchi di mediocrità insperati al box-office.

Con i suoi 77,4 milioni di dollari di incasso globale, Madame Web è costretto a osservare da dietro un altro grande flop Sony/Marvel, Morbius, che raggiunse i 167,5 milioni di dollari a fine corsa, debuttando però con un incasso da 83,9 milioni di dollari. Nei giorni scorsi anche Dakota Johnson ha mostrato segnali di insofferenza nei confronti del risultato che sta riscontrando il film nelle sale cinematografiche sin dal giorno della sua uscita.

Un disastro da nono posto per Madame Web, in cui la protagonista è Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, paramedico di Manhattan dotata di poteri da chiaroveggente. Costretta a confrontarsi con parte del suo passato, Cassandra stringerà amicizia con tre giovani donne destinate ad un futuro straordinario ma che sono costrette a difendersi da una minaccia ben radicata nel presente.

Nel cast del film, oltre a Johnson, anche Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

Non perdetevi la nostra recensione di Madame Web, l'ultimo film del franchise Sony/Marvel nell'universo di Spider-Man.