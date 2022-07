Madame Web, anche Mike Epps nel cast del nuovo film Sony!

Con Madame Web Sony punta a consolidare un universo dedicato ai villain di Spider-Man che, pur se funestato da critiche non sempre entusiaste (per voler usare un eufemismo), ha comunque le potenzialità per regalare grosse soddisfazioni a fan e produzione: a tal proposito, il cast del film con Dakota Johnson continua a crescere.

Dopo aver annunciato l'arrivo di Emma Roberts, ultima aggiunta ad un cast che si preannuncia come di primo livello, Sony ha infatti coinvolto nel progetto sulla villain dell'Uomo Ragno anche Mike Epps, ultima aggiunta ad un team di attori davvero niente male.

Una carriera da comico ben avviata, Epps ha anche una certa esperienza sul grande e piccolo schermo: l'attore ha infatti già preso parte in passato a film come Hancock, Una Notte da Leoni, Il Giustiziere della Notte e a vari capitoli della saga di Resident Evil, prendendo poi parte anche ad un episodio de I Soprano.

Recentemente, inoltre, Epps è stato anche annunciato nel cast di Lady in the Lake, serie Apple con protagonista Natalie Portman: il comico e attore, ricordiamo, dividerà il set con le già citate Dakota Johnson ed Emma Roberts, ma anche con la star di Euphoria Sydney Sweeney. Vediamo, intanto, chi sarà il direttore della fotografia di Madame Web.