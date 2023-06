Madame Web, Lorenzo di Bonaventura chiarisce: 'Non sarà un action movie ma un thriller'

Il nuovo film dedicato allo Spider-Verse e incentrato sul personaggio di Madame Web, che sarà diretto da S.J. Clarkson e che dovrebbe uscire nelle sale il 16 febbraio 2024 continua a far parlare di sé. Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha spiegato a Collider il fatto che più che un film d’azione, il nuovo adattamento somiglierà a un thriller.

Sydney Sweeney ha già assicurato che le donne protagoniste di Madame Web saranno delle vere dure e siamo sicuri che il nuovo film ambientato nell’universo di Spider-Man possa dare nuova linfa al genere anche sfruttando il potenziale di un cast quasi completamente al femminile.

Intanto, in un’intervista rilasciata per promuovere il nuovo film dei Transformers, Lorenzo di Bonaventura ha chiarito alcuni concetti sul film: “È un film diverso rispetto a quelli presentati nello stesso universo. Sarà, in qualche modo, più che altro un thriller. Non è un film d’azione, perché le capacità di Madame Web non portano alla costruzione di un film d’azione”.

Il produttore aveva già spiegato che il film racconterà le origini della supereroina, mostrandocela in un periodo antecedente rispetto a quello riportato sulle pagine dei fumetti e anche per questa ragione sarà adatto sia a un pubblico di appassionati che a chi dovesse essere un profano dei prodotti cartacei Marvel.

In attesa di poter scoprire di più sul nuovo film ambientato nello Spider- Verse, vi lasciamo alla recensione dell’apprezzatissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse.