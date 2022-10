Madame Web, ecco il logo del nuovo film Sony: è simile a quello di Spider-Man!

Le prime foto dal set di Madame Web avevano anticipato un collegamento con lo Spider-Man di Tobey Maguire e ora, il nuovo logo da poco rivelato dalla Sony non fa che sottolineare ulteriormente quanto l'influenza dell'Uomo Ragno si farà sentire in questa storia.

Grazie a una foto dal set pubblicata sui social da alcuni membri della troupe, abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo ad alcuni elementi del merchandising che mostrano in anteprima quello che è il logo di Madame Web. Come potete vedere voi stessi dallo scatto riportato in calce alla notizia, sui cappellini indossati vi è un testo blu e rosso assai simile a quello che siamo abituati a vedere per Spider-Man.

Per ora non abbiamo ancora molti dettagli su questa pellicola. Originariamente si pensava che la produzione sarebbe stata dedicata alla mutante chiaroveggente Cassandra Web, un personaggio che spesso e volentieri è associato a quello di Spider-Man. Tuttavia, le ultime immagini trapelate dal set di Madame Web hanno fatto vacillare questa teoria, poiché l’aspetto del personaggio interpretato da Dakota Johnson sembra essere assimilabile a quello di Julia Carpenter, piuttosto che all’originale.

Vi ricordiamo che come accaduto già per Kraven il cacciatore, anche Madame Web subirò un ritardo nella produzione. La sua uscita è infatti prevista ora per il 16 febbraio 2024.