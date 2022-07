Madame Web, Isabela Merced sarà Spider-Girl Arana? L'indizio arriva dalla Marvel Comics

Nelle scorse ore è stato confermato che la Sony ha rinviato Madame Web dall'estate 2023 all'autunno dello stesso anno, e per consolarsi in fan hanno iniziato a domandarsi quale personaggio interpreterà Isabela Merced, la giovane protagonista di Transformers: L'ultimo cavaliere e Dora l'esploratrice.

Secondo una delle teorie più valide, è possibile che Isabela Merced finirà per interpretare Araña, alias Spider-Girl, una delle tante ragazze-ragno dello Spider-Verse della Marvel Comics: creata da Joe Quesada, Fiona Avery e Mark Brooks, Anya Corazon ha debuttato nel 2004 sulle pagine di "Amazing Fantasy" #1, ha assunto pseudonimi diversi nel corso della sua storia editoriale, come Araña e Spider-Girl, e negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo più importante nelle serie di Spider-Man dopo gli eventi dell'originale saga di Spider-Verse. La serie animata Marvel's Spider-Man su Disney+ includeva Spider-Girl come uno dei suoi eroi principali, insieme a Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy, ovvero i tre più popolari personaggi legati ai poteri ragneschi.

Al momento non si sa molto sulla trama di Madame Web, eccetto il fatto che secondo le indiscrezioni il film sarà il Doctor Strange della Sony e si legherà alla saga di Spiderman molto più di quanto la Sony Pictures voglia far sapere al momento: e allora forse non è un caso, come si sono accorti gli appassionati, che la Marvel Comics abbia deciso di puntare i riflettori su Araña durante la sua prossima serie limitata "Edge of Spider-Verse". L'artista Humberto Ramos ha addirittura disegnato un nuovo costume per la supereroina, che può essere visto in una storia di "Edge of Spider-Verse" #1 dello scrittore Alex Segura e dell'artista Caio Majado. Potete trovarlo qui sotto.

