Madame Web, Isabela Merced difende una scelta del film: 'Non sarebbe una origin story'

Lo screen time delle Spider-Woman in Madame Web non ha soddisfatto i fan ma l'attrice Isabela Merced aka Anya Corazon / Araña ha difeso una particolare scelta di S. J. Clarkson nel film dedicato alla leader delle donne ragno.

Stroncato dalla critica e senza particolari soddisfazioni al box office, Madame Web racconta le origini dell'enigmatica supereroina, e pertanto dei primi sintomi della chiaroveggenza di Madame Web. Proprio per questo motivo, in realtà, le ragazze che tenta di proteggere( Julia Cornwall, Mattie Franklin e Anya Corazon) non sono ancora donne ragno ma le identifica come tali in quanto capace di vederle nel futuro. Non avendo ancora acquisito i poteri, il tempo in cui le giovani indossano le loro tute da supereroine è ridotto all'osso: una scelta contestata dal pubblico ma secondo Merced perfettamente in linea con la trama.

"Penso che lo abbiano fatto per una ragione, sai? - ha detto Merced a The Wrap - questa dovrebbe essere una origin story. Non sarebbe tale se ci vedessimo in circa metà del film con i nostri costumi da Spider-Woman. Mi piace che sia un po' provocatorio, e mi piace il fatto che lasci le persone con la voglia di saperne di più".

Solo "il futuro" ci ha permesso di scoprire gli incredibili costumi delle future donne ragno: ma le vedremo in azione in un sequel? Le previsioni non sembrano delle migliori, ma nello Spider-Verse tutto è possibile!