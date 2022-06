Madame Web, anche Isabela Merced nel cast del film Marvel con Dakota Johnson

Continua a crescere il cast di Madame Web, il film Marvel targato Sony con protagonista Dakota Johnson, che ad ora può già vantare la presenza della star di Euphoria Sydney Sweeney e dell'attrice di Ghostbusters: Legacy Celeste O' Connor. Adesso si aggiunge al mix anche Isabela Merced.

Un ensemble tutto al femminile per ora, quello del cast di Madame Web.

Nello spin-off di Spider-Man dedicato alla chiaroveggente a cui presterà il volto l'attrice di Cinquanta Sfumature e Suspiria Dakota Johnson vedremo infatti tante giovani star di talento, come la Sweeney e la O'Connor, e l'ultima aggiunta al cast non poteva che essere perfettamente in linea con il trend.

Già protagonista di diversi titoli che hanno debuttato su piccolo e grande schermo, dal film Dora e la Città Perduta alle produzioni Netflix Sweet Girl e Let It Snow - Innamorarsi sotto la Neve, passando anche per Soldado e Transformers - L'Ultimo Cavaliere, l'attrice, ballerina e cantante statunitense di origini peruviane Isabela Merced ha aggiunto Madame Web ai suoi numerosi impegni futuri (come il retelling shakespeariano Rosaline o il remake de Il Padre della Sposa).

Non sappiamo ancora in che ruolo vedremo la Merced, né le altre attrici (per la Sweeney però sono in tanti a pensare a Silver Sable o Gatta Nera), ma vi terremo aggiornati.

Madame Web arriverà al cinema a luglio 2023.