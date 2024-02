Madame Web ha infranto un record di Fantastici 4 che durava dal 2015

Madame Web sta facendo registrare molti primati, purtroppo però tutti negativi: l'ultimo riguarda un particolare record che durava dal 2015 e che era stato stabilito dal reboot dei Fantastici 4 della 20th Century Fox.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, infatti, Madame Web è il peggior esordio di sempre per il franchise di Spider-Man, avendo incassato solo 25,8 milioni di dollari nei sei giorni festivi tra San Valentino e il Giorno dei Presidenti, aprendo addirittura al secondo posto dietro a One love, il biopic sulla storia di Bob Marley prodotto da della Paramount: questo pessimo risultato purtroppo rende Madame Web il primo Marvel che ha fallito l'esordio al primo posto dai tempi del reboot dei Fantastici 4.

Diretto da Josh Trank, quel film aveva debuttato al secondo posto con un totale di 26,2 milioni di dollari nell'agosto 2015, e come Madame Web venne letteralmente bastonato sia dal pubblico che dalla critica: ha ricevuto un 9% su Rotten Tomatoes e un C-CinemaScore, il peggiore di sempre per un film di supereroi. Alla fine il film, con Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell nei panni dei Fantastici Quattro, ha incassato solo 167,9 milioni di dollari al botteghino mondiale dopo aver debuttato dietro a Mission: Impossible – Rogue Nation, che però stava affrontando il suo secondo fine settimana.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che Madame Web ha riciclato una scena di Spider-Man 2, il capolavoro di Sam Raimi con Tobey Maguire e Alfred Molina.