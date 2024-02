Madame Web, quanto sta incassando il nuovo cinecomic Sony? I primi numeri box office

Quanto sta incassando Madame Web? Dopo stroncatura ricevuta dalla critica su Rotten Tomatoes, cerchiamo di capire quali sono i primi dati al box office per il nuovo cinecomic della Sony per il franchise di Spider-Man.

Purtroppo, come facilmente prevedibili, non sono buoni: negli Stati Uniti, ad esempio, gli spettatori e soprattutto le coppie che hanno scelto il cinema per trascorrere la Notte di San Valentino 2024, hanno preferito il biopic Bob Marley: One Love della Paramount a Madame Web, con il film sul celebre cantante che ha debuttato con un incasso di ben 12 milioni di dollari mercoledì, un record per un film proiettato in un giorno di San Valentino infrasettimanale, e che supera il precedente primato stabilito a 11,6 milioni di dollari da The Vow, storia d'amore del 2012 con Channing Tatum e Rachel McAdams.

Al contrario, Madame Web della Sony/Marvel ha debuttato con 5 milioni di dollari, una cifra non esattamente esaltante: per i prossimi giorni e compreso il primo week-end d'apertura, gli analisti prevedono un incasso totale di 20 milioni di dollari entro domenica prossima tra Stati Uniti e Canada.

Anche in Italia si parla di partenza col freno a mano tirato per Madame Web: il film infatti ha debuttato con appena 158mila euro nel giorno di San Valentino, un risultato che gli è valso il terzo posto in classifica dietro al romantico Past Lives, pubblicizzato come nominato agli Oscar e che ha debuttato al primo posto, e la commedia scorretta Tutti tranne te (sempre con Sydney Sweeney, star di Madame Web), che invece prosegue a gonfie vele arrivando ad un incasso totale di ben 6 milioni di euro dall'uscita.

