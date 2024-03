Madame Web, l'honest trailer ci svela la verità sul disastroso film Sony

I motivi dietro al flop al botteghino e allo scarso apprezzamento da parte del pubblico e della critica riservato a Madame Web sono stati spiegati nel migliore dei modi nell’honest trailer dedicato al film dello SpiderVerse Sony che, senza risparmiarsi, prende di mira i dialoghi, le scelte registiche e le battute imbarazzanti di Dakota Johnson.

Dopo aver riportato le parole di Sydney Sweeney a proposito della sua scelta di partecipare a Madame Web, torniamo ad occuparci del film di S.J. Clarkson per condividere il caustico honest trailer diffuso su YouTube dal canale Screen Junkies chiamato ad evidenziare tutte le criticità di un’opera che fatica a trovare un suo senso nell’universo sempre più inflazionato dei cinecomic.

La scelta delle attrici protagoniste, la sceneggiatura raffazzonata, il lavoro della regia, la proposizione di alcune battute dei personaggi e delle scelte riguardanti la trama e il background della storia sono state prese di mira dall’ironica clip che non ha risparmiato in alcun modo il prodotto.

Viste le dichiarazioni dello stesso cast dell’opera a proposito del senso di smarrimento durante i lavori di produzione e relative alla comprensione dei motivi dietro le feroci critiche, viene da pensare che la stessa Sony Pictures abbia avuto le idee poco chiare per il film, così come successo per gli altri capitoli del franchise.

In attesa di capire se i nuovi adattamenti di Venom e Kraven riusciranno in qualche modo a invertire la rotta, vi lasciamo alla nostra recensione di Madame Web.

