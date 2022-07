Madame Web, le foto dal set svelano la sorprendente timeline dello spin-off di Spider-Man!

Come rivelato da Sydney Sweeney nei giorni scorsi le riprese dello spinoff di Spiderman Madame Web sono appena iniziate, e in queste ore sono emerse sul web le prime immagini rubate dal set.

Come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, le riprese del film sono attualmente in corso a Boston e nuove foto condivise da Boston.com mostrano la città trasformata in New York nella primi anni 2000: "Palm Pilots con la nuova 'velocità 3G'? Telefoni a pagamento e scatole di giornali ad ogni angolo? Un cartellone pubblicitario per l'album di debutto di Beyoncé? Il film Sony-Marvel 'Madame Web' ha trasformato Boston nella New York dei primi anni 2000 per le riprese di questa settimana", ha scritto Kevin Slane di Boston.com su Twitter.

Naturalmente la New York dei primi anni 2000 fa pensare immediatamente a Spider-Man di Sam Raimi, tornato in auge negli ultimi mesi grazie al ritorno di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, e di certo nei prossimi giorni le speculazioni da parte dei fan esploderanno: ricordiamo infatti che, secondo le indiscrezioni, Madame Web sarà molto connesso a Spiderman ed è stato descritto come il 'Doctor Strange della Sony', cosa che farebbe presumere la presenza di universi alternativi. Che nel film possano trovare spazio degli Spider-Men (o Spider-women) vecchi e nuovi?

Ricordiamo che con Venom, Venom: Let There Be Carnage e Morbius alle spalle, Sony ha già completato la produzione di Kraven il Cacciatore, che uscirà a gennaio 2023, mentre Madame Web ha una data d'uscita fissata per il 7 luglio 2023. Per altre notizie, vi segnaliamo che proprio in queste ore la Sony ha modificato il calendario di un misterioso film Marvel senza titolo precedentemente fissato al 23 giugno del prossimo anno.