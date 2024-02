Madame Web, flop al box office: è il peggior esordio di sempre per la saga di Spider-Man

Madame Web era già il film di Spider-Man con i voti più bassi di sempre, ma ora quel record negativo si è propagato anche al box office dato che i numeri di incasso del primo week-end parlano del peggior risultato di sempre per il franchise targato Sony Pictures.

Il film con protagoniste Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Isabela Merced ha guadagnato solo 25,8 milioni di dollari a livello domestico nel suo primo fine settimana, un risultato più alto delle ultime aspettative ma comunque troppo basso per essere considerato un successo. Considerando che nel resto del mondo, sommando tutti i mercati internazionali in cui è uscito, il film ha conquistato solo 25 milioni, Madame Web ha avuto un'apertura globale di appena 50 milioni, ben al di sotto del budget di produzione riportato a 80-90 milioni.

Per fare un confronto, ecco quanto hanno guadagnato gli altri film del franchise di Spider-Man nel loro primo week-end:

Spider-Man: Un nuovo universo - 35,3 milioni di dollari

Morbius ha - 39 milioni di dollari

The Amazing Spider-Man - 62 milioni di dollari

Venom - 80,2 milioni di dollari

Spider-Man 2 - 88,1 milioni di dollari

Venom: Let There Be Carnage - 90 milioni di dollari

The Amazing Spider-Man 2 - 91,6 milioni di dollari

Spider-Man: Far from Home - 92,5 milioni di dollari

Spider-Man (2002) - 114,8 milioni di dollari

Spider-Man: Homecoming - 117 milioni di dollari

Spider- Man: Across the Spider-Verse - 120,6 milioni di dollari

Spider-Man 3 - 151,1 milioni di dollari

Spider-Man: No Way Home - 260,1 milioni di dollari

Non sorprende che, secondo le ultime indiscrezioni, Sony stia spingendo per far uscire Spider-Man 4 con Tom Holland nel 2025: dopo i picchi raggiunti con Spider-Man: No Way Home e Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Madame Web il franchise ha toccato il suo punto più basso.