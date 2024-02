Madame Web, esordio pessimo su Rotten Tomatoes: solo Morbius ha fatto peggio

Diciamolo chiaramente: Madame Web non è nato sotto una buona stella. Il film con Dakota Johnson ha dato l'impressione sin dalle prime immagini di essere un prodotto che difficilmente sarebbe riuscito a risollevare il criticatissimo Spider-Verse targato Sony e, a giudicare dalle prime recensioni, i timori sembrerebbero fondati.

Mentre le prime reazioni sui social sembrano bocciare Madame Web senza troppi giri di parole, a gettare altra benzina sul fuoco arriva l'immancabile Rotten Tomatoes: l'aggregatore di recensioni fa come sempre da termometro dell'accoglienza riservata a film e serie TV, e la situazione per quanto riguarda il film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney pare effettivamente essere tutt'altro che rosea anche su questo fronte.

Madame Web si è al momento assestato su un tremendo 22%: si tratta di un risultato peggiore di quello raggiunto all'esordio dal primo Venom, che debuttò al 30%, e migliore per quanto riguarda l'universo Sony soltanto del quasi comico Morbius, capace di vantare addirittura un desolante 15%. Si tratta, come sempre, di numeri che potranno cambiare con l'arrivo di nuove recensioni: le prospettive, però, sembrano dover far dormire sogni tutt'altro che tranquilli alla produzione. E voi, darete una possibilità questo Madame Web nonostante le recensioni negative? Fatecelo sapere nei commenti!