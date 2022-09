Madame Web, Emma Roberts sullo spin-off di Spider-Man: 'Sarà qualcosa di unico'

Le riprese di Madame Web continuano a vele spiegate, e in una nuova intervista promozionale Emma Roberts ha anticipato cosa i fan possono aspettarsi dal prossimo spin-off della saga cinematografica di Spider-Man.

L'attrice, che nel film targato Sony Pictures reciterà al fianco di Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Adam Scott, ovviamente non si è prolungata nei dettagli, ma ha comunque cercato di anticipare qualcosa parlando con Entertainment Tonight: "Posso dire che sono a Los Angeles in questo momento, ma tornerò presto sul set per girare qualche altra scena. Devo dire che sono entrata in questo progetto con grandissimo entusiasmo, è un onore per me far parte di un cast del genere. Adoro Dakota Johnson. Amo Sydney Sweeney. Questo film è qualcosa di unico, e ne sono davvero entusiasta. Non vedo l'ora che i fan possano vederlo, perché è un film davvero bello."

Al momento non si conoscono dettagli ufficiali su Madame Web, ma secondo diverse indiscrezioni nel film Emma Roberts interpreterà Mary Parker, la madre di Peter Parker, che durante gli eventi della storia sarà incinta del futuro Spider-Man. Stando alle voci di corridoio, infatti, il film sarà una sorta di prequel di Spider-Man con Madame Web e altre supereroine del ragno-verso intente a 'vegliare' sul futuro supereroe e a proteggerlo dai pericoli del Multiverso. Sempre secondo gli insider Adam Scott sarà un giovane zio Ben, e in effetti le prime foto dal set di Madame Web avevano anticipato che il film (o una parte di esso) sarà ambientato nei primi anni 2000, con altre immagini dalle riprese che avevano lasciato intendere possibili collegamenti con lo Spiderman di Tobey Maguire.

Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i futuri aggiornamenti. Madame Web, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata al 6 ottobre 2023.