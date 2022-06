Madame Web, anche Emma Roberts nel cast del film con Dakota Johnson!

Nonostante i risultati altalenanti (principalmente sul fronte della critica) Sony continua a puntare forte sull'universo cinematografico dedicato ai villain di Spider-Man: tra i prossimamente, in tal senso, troviamo nomi da far brillare gli occhi ai fan Marvel, tra cui questo Madame Web il cui cast continua ad impreziosirsi.

Recentemente, d'altronde, era stata proprio la protagonista Dakota Johnson ad anticipare l'arrivo di volti nuovi nel cast del film Sony: le parole della star di Suspiria si sono effettivamente rivelate veritiere, come conferma l'annuncio, giunto pochi minuti fa, dell'ingresso di Emma Roberts nel cast di Madame Web.

La notizia non è ancora stata commentata dalla produzione, né tantomeno dalla diretta interessata: la cosa sembra comunque certa, con la star di American Horror Story e Scream Queens che prenderà quindi parte al film, in un ruolo non ancora rivelato, al fianco della già citata Dakota Johnson e di Sidney Sweeney, Celeste O' Connor, Isabela Marced e Tahar Rahim.

Un nome, quello di Emma Roberts, che non può far altro che aumentare la nostra curiosità su questo primo standalone dedicato alla villain dell'Uomo Ragno: il risultato finale sarà all'altezza di un cast di questo livello? Speriamo di sì! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo sulla trama di Madame Web.